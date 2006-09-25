В 1 сезоне 20 серии сериала «Герои», оказавшись в будущем, которое наступит только через 5 лет, Хиро и Андо видят страшный мир. На людей со сверхспособностями охотятся, их сажают в тюрьму и вообще считают самыми опасными преступниками на планете.
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