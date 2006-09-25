В 1 сезоне 4 серии сериала «Герои» Хиро использует свои способности за игорным столом, слегка поворачивая время вспять. Мэтт сталкивается со странными людьми, которые кое-что знают о носителях суперсилы.
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