В 1 сезоне 11 серии сериала «Герои» в Техасе происходит трагедия, которая повлияет на всех героев и их близких. События, что приведут к ядерному взрыву, предсказанному Исааком, обрастают новыми подробностями.
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