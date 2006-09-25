В 1 сезоне 7 серии сериала «Герои», обезумев из-за проблем с сыном, Ники делится переживаниями с подругой. Мэтт помогает расследовать дело серийного убийцы. Натан и Хайди разрабатывают план для победы на выборах.
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