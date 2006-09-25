В 1 сезоне 16 серии сериала «Герои» Питер узнает на себе, что такое предательство самых близких людей. Клэр срывает злость на отца. В жизнь Мэтта врываются радиоактивный человек и женщина с «беспроводными» сверхспособностями.
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