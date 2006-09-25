В 1 сезоне 10 серии сериала «Герои» все возвращаются на полгода назад. Отец Мохиндера отправляется в Нью-Йорк на поиски людей со сверхспособностями. К Ники приезжает папа и выявляет в ней самую плохую сторону.
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