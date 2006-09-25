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Киноафиша Сериалы Герои Сезоны Сезон 1 Серия 10

Герои 1 сезон 10 серия смотреть онлайн

6 месяцев назад
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онлайн
8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Герои»
Происхождение
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2006
Не оглядывайся
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2006
Один гигантский прыжок
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2006
Столкновение
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2006
Хиро
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2006
Супруги
Сезон 1 / Серия 6 30 октября 2006
Скрывать нечего
Сезон 1 / Серия 7 6 ноября 2006
Семь минут до полуночи
Сезон 1 / Серия 8 13 ноября 2006
Бал выпускников
Сезон 1 / Серия 9 20 ноября 2006
6 месяцев назад
Сезон 1 / Серия 10 27 ноября 2006
Последствия
Сезон 1 / Серия 11 4 декабря 2006
Божий дар
Сезон 1 / Серия 12 22 января 2007
Реабилитация
Сезон 1 / Серия 13 29 января 2007
Помехи
Сезон 1 / Серия 14 5 февраля 2007
Бежать!
Сезон 1 / Серия 15 12 февраля 2007
Непредсказуемый
Сезон 1 / Серия 16 19 февраля 2007
Преданный сотрудник
Сезон 1 / Серия 17 26 февраля 2007
Паразит
Сезон 1 / Серия 18 5 марта 2007
Семь сотых процента
Сезон 1 / Серия 19 23 апреля 2007
5 лет спустя
Сезон 1 / Серия 20 30 апреля 2007
Самое сложное
Сезон 1 / Серия 21 7 мая 2007
Разгром
Сезон 1 / Серия 22 14 мая 2007
Как не дать человеку взорваться
Сезон 1 / Серия 23 21 мая 2007
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Герои» все возвращаются на полгода назад. Отец Мохиндера отправляется в Нью-Йорк на поиски людей со сверхспособностями. К Ники приезжает папа и выявляет в ней самую плохую сторону.

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