В 1 сезоне 17 серии сериала «Герои» отец Клэр столкнется с самым большим страхом в жизни. Человек из прошлого вернется и возьмет в заложники всю его семью, что приведет к трагедии. Угрозы обрушатся и на остальных героев.
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