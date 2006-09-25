В 1 сезоне 14 серии сериала «Герои» семья Хиро не согласна с его выбором пути героя. Клод учит Петра применять его сверхспособности правильным образом. Клэр едет в Техас, надеясь найти свою мать в трейлерном парке.
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