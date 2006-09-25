В 1 сезоне 5 серии сериала «Герои» Ники вновь не помнит отрезок времени и вдобавок обнаруживает у дома полицию. Клэр рассказывает о способностях отцу. Мэтт использует свою силу читать мысли, чтобы узнать, о чем думает жена.
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