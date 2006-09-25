В 1 сезоне 2 серии сериала «Герои» Ники находит в своем гараже изуродованные трупы бандитов. Клэр на грани того, чтобы раскрыть свою сверхспособность всей школе. После падения Питера из здания Натан набрасывается на него с претензиями.
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