В 1 сезоне 15 серии сериала «Герои» мать Клэр находится в кризисе, а о жизни ее отца открываются скандальные подробности. Мэтт нанимается охранять бесчестного адвоката, чем ставит себя под угрозу. Хиро и Андо ищут меч в Лас-Вегасе.
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail