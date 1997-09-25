В 4 сезоне 7 серии сериала «Друзья» Чендлер составляет компанию Кэти, пока Джо гуляет с другой девушкой. Симпатия оказывается взаимной, поэтому мужчина чувствует себя в замешательстве. Это же подруга лучшего друга.
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