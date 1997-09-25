В 4 сезоне 24 серии сериала «Друзья» пока радостные Росс и Эмили готовятся пожениться, Рэйчел отчаянно пытается добраться до Лондона и успеть к началу церемонии. Тем временем отцы Росса и Эмили хорошо проводят время вместе.