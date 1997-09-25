В 4 сезоне 23 серии сериала «Друзья» Лондон — это идеальное место для свадьбы Эмили и Росса. Вернувшись домой, Рэйчел понимает, что все еще любит жениха. Что же она будет делать, успеет ли прилететь в Великобританию до церемонии?