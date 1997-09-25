В 4 сезоне 14 серии сериала «Друзья» Джо собирается сниматься в фильме Чарльтона Хестона, но от него нехорошо пахнет. Рэйчел просит зануду Росса развлечь племянницу своего босса, чтобы она могла побыть с Джошуа.