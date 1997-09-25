В 4 сезоне 9 серии сериала «Друзья» Рэйчел обещают повышение по службе. Ресторатор сталкивается с Моникой после того, как она написала язвительный отзыв в его сторону. Чендлер и Росс готовятся к очень интересной вечеринке.