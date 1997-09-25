В 4 сезоне 10 серии сериала «Друзья» Моника нанимает Джо, чтобы уволить его. Ей нужно показать, кто в ресторане главный. Росс согласен пройти кучу миль, чтобы встречаться с девушкой из Покипси. Чендлер играет роль свахи для Рэйчел.