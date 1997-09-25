В 4 сезоне 21 серии сериала «Друзья» отчаявшаяся Рэйчел получает приглашение на свадьбу Росса и Эмили, но ею овладевают сомнения. Возможно, у нее все еще есть чувства к Россу. Что же она будет делать в такой ситуации?