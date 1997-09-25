В 4 сезоне 6 серии сериала «Друзья» Чендлер покупает Кэти специальный подарок на день рождения и очень волнуется перед вручением. У него еще не было такой влюбленности. Фиби выручает Монику с обслуживанием похорон.
Related video
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail