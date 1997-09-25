В 4 сезоне 18 серии сериала «Друзья» Рэйчел готовится к романтической ночи с Джошуа. Росс опасается, что дружба между Эмили и Сьюзен уж очень близкая. Тем временем Фиби придумывает имя для одной из тройняшек.