В 4 сезоне 18 серии сериала «Друзья» Рэйчел готовится к романтической ночи с Джошуа. Росс опасается, что дружба между Эмили и Сьюзен уж очень близкая. Тем временем Фиби придумывает имя для одной из тройняшек.
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