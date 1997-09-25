В 4 сезоне 4 серии сериала «Друзья» Джо втянули в танцевальную школу. Внезапно он стал желанным партнером каждого клиента. Но мужчина ведь никогда не танцевал. Фиби увольняют с работы, однако она не так уж сильно переживает по этому поводу.