В 4 сезоне 4 серии сериала «Друзья» Джо втянули в танцевальную школу. Внезапно он стал желанным партнером каждого клиента. Но мужчина ведь никогда не танцевал. Фиби увольняют с работы, однако она не так уж сильно переживает по этому поводу.
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