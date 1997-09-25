В 4 сезоне 20 серии сериала «Друзья» любопытная Моника примеряет свадебное платье Эмили. Планы Росса затрагивают Рэйчел и Джошуа. Чендлер настаивает, чтобы Джо помог ему справиться с храпом. Но что может сделать друг в такой ситуации?