В 4 сезоне 12 серии сериала «Друзья» на все готовая Фиби подвергается экстракорпоральному оплодотворению. Моника и Рэйчел идут против Джо и Чендлера, чтобы определить, какая пара лучше знает другую. Игра заходит не туда.
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