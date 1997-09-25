В 4 сезоне 12 серии сериала «Друзья» на все готовая Фиби подвергается экстракорпоральному оплодотворению. Моника и Рэйчел идут против Джо и Чендлера, чтобы определить, какая пара лучше знает другую. Игра заходит не туда.