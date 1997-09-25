В 4 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Росс пытается произвести впечатление на Эмили своей игрой в регби. Чтобы сбежать от Дженис, Чендлер утверждает, что его переводят в другой город. Он готов сделать все возможное в надежде избавиться от нее.
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