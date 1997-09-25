В 4 сезоне 11 серии сериала «Друзья» вместо подарка новобрачные Фрэнк-младший и Элис просят Фиби стать суррогатной матерью для их ребенка. Росс нарушает неписаное правило в музее. Все-таки жизнь у него одна.
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