В 4 сезоне 5 серии сериала «Друзья» Чендлер влюбляется в новую подружку Джо, но это против правил, ведь они лучшие друзья. Фиби заболевает, однако ее голос становится очень сексуальным. Время писать новые песни.
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