В 4 сезоне 8 серии сериала «Друзья» в День благодарения неугомонный Чендлер просит у Джо прощения за Кэти. Теперь Моника положила глаз на сына Ричарда. Нас ждут очередные невероятные истории вокруг всех друзей, жизнь идет своим чередом.
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