В 4 сезоне 8 серии сериала «Друзья» в День благодарения неугомонный Чендлер просит у Джо прощения за Кэти. Теперь Моника положила глаз на сына Ричарда. Нас ждут очередные невероятные истории вокруг всех друзей, жизнь идет своим чередом.