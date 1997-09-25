В 4 сезоне 3 серии сериала «Друзья» страстная интрижка Чендлера с боссом Рэйчел ставит его в компрометирующее положение. Моника обслуживает вечеринку своей мамы. Лучше бы она не соглашалась, так как их семейные отношения стали еще хуже.