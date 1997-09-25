В 4 сезоне 1 серии сериала «Друзья» в пляжном домике Росс и Рэйчел появляются на пороге нового этапа их отношений. Фиби знакомится со своей биологической матерью. Моника попадает в неприятную ситуацию: ее жалит медуза.
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