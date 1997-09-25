В 4 сезоне 13 серии сериала «Друзья» сексуальная роль Кэти в пьесе очень раздражает Чендлера. По воле случая Рэйчел влюбляется в клиента, однако это против правил. Что же она все-таки будет делать в такой ситуации?
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