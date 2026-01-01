Дочь в гареме и Шибанов-бабник: зрители уже решили, что будет в шестом сезоне «Первого отдела»

Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»

Не устоял даже султан: что сказала Хюррем, чтобы навсегда влюбить в себя Сулеймана

«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы

Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb

Монстры, зомби и супергерои — корейцы давно переплюнули Голливуд: 5 остросюжетных дорам с бюджетами под $50 млн

5 фильмов, где приёмные дети меняют жизнь взрослых: от легендарного «Умницы Уилла Хантинга» до российского «Жемчуга»

Устюгов снимется в военном фильме за миллиард рублей: уже не угрюмый опер Шилов, а настоящий царь

320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха

Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)