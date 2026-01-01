Основные места съемок сериала Отчаянные домохозяйки
- Улица Элм, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Saddle Ranch Chop House — бульвар Universal Studios, 1000, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Санта-Кларита, Калифорния, США
- Съемочная площадка 1, киностудия Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Павильон 4, Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Калифорния, США
- Юниверсал-Сити, штат Калифорния, США
- Павильон 3, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Павильон 5, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- США
- Холливуд, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
- Лос-Анджелес, Калифорния, США