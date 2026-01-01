Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Отчаянные домохозяйки Места съёмок

Места и даты съемок сериала Отчаянные домохозяйки

Основные места съемок сериала Отчаянные домохозяйки

  • Улица Элм, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Saddle Ranch Chop House — бульвар Universal Studios, 1000, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Санта-Кларита, Калифорния, США
  • Съемочная площадка 1, киностудия Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Павильон 4, Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Калифорния, США
  • Юниверсал-Сити, штат Калифорния, США
  • Павильон 3, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Павильон 5, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • США
  • Холливуд, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
  • Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Глициниевая аллея
Колониал-стрит, декорационная площадка киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
переднее крыльцо
Бек-лот Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ресторан
Студио-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
дом и ресторан
Толука-Лейк, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Отчаянные домохозяйки

  • Март 2004 - 26 апреля 2012
Дочь в гареме и Шибанов-бабник: зрители уже решили, что будет в шестом сезоне «Первого отдела»
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
Не устоял даже султан: что сказала Хюррем, чтобы навсегда влюбить в себя Сулеймана
«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Монстры, зомби и супергерои — корейцы давно переплюнули Голливуд: 5 остросюжетных дорам с бюджетами под $50 млн
5 фильмов, где приёмные дети меняют жизнь взрослых: от легендарного «Умницы Уилла Хантинга» до российского «Жемчуга»
Устюгов снимется в военном фильме за миллиард рублей: уже не угрюмый опер Шилов, а настоящий царь
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
$500 тысяч за серию — кто из актеров «Игры престолов» сорвал самый жирный куш (но все равно умудрился обеднеть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше