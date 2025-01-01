Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Сериалы Сериалы про развод: список лучших

Сериалы про развод: список лучших

Все 31 Онлайн
По году
Сбросить
Вторая сторона правды
Вторая сторона правды
мелодрама 2025, Россия
0.0
Времена года
Времена года
комедия 2025, США
0.0
Развод по расчету
Развод по расчету
комедия, мелодрама 2024, Россия
0.0
Королева развода
Королева развода
комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
0.0
Убойный отпуск
Убойный отпуск
комедия 2024, Россия
0.0
Арина
Арина
мелодрама 2024, Россия
0.0
Развод с препятствиями
Развод с препятствиями
мелодрама 2023, Россия
0.0
Адвокат по разводам Син
Адвокат по разводам Син
драма 2023, Южная Корея
0.0
Женщина в состоянии развода
Женщина в состоянии развода
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Сцены из супружеской жизни
Сцены из супружеской жизни
драма 2021, США
0.0
Очень британский скандал
Очень британский скандал
драма 2021, Великобритания
0.0
Сладкие магнолии
Сладкие магнолии
драма, мелодрама 2020, США
0.0
Хаммарвик
Хаммарвик
драма, криминал 2020, Швеция
0.0
Почему женщины убивают
Почему женщины убивают
драма, комедия, криминал 2019, США
7.0
Семейный брак
Семейный брак
комедия 2019, США
8.0
Шучу
Шучу
драма, комедия 2018, США
6.0
Девочки не сдаются
Девочки не сдаются
комедия, мелодрама 2018, Россия
0.0
Развод по-английски
Развод по-английски
драма 2018, Великобритания
0.0
Удивительная миссис Мейзел
Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия 2017, США
8.0
По друзьям
По друзьям
комедия 2017, США
0.0
Все к лучшему
Все к лучшему
драма, комедия, семейный 2016, США
6.0
Развод
Развод
драма, комедия, мелодрама 2016, США
6.0
Дрянь
Дрянь
драма, комедия 2016, Великобритания
8.0
Вместе
Вместе
комедия 2015, США
7.0
Мужчина ищет женщину
Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама 2015, США
7.0
Грейс и Фрэнки
Грейс и Фрэнки
комедия 2015, США
6.0
Бывшие
Бывшие
комедия 2011, США
7.0
Милдред Пирс
Милдред Пирс
драма 2011, США
0.0
Хорошая жена
Хорошая жена
драма, криминал 2009, США
8.0
Блудливая Калифорния
Блудливая Калифорния
драма, комедия 2007, США
8.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Мелодрама Драма Криминал Семейный Фэнтези Детектив
Страна
Все США Россия Южная Корея Великобритания Швеция
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2025

Сериалы про развод могут поднимать важные темы, связанные с межличностными отношениями, драмами и эмоциональными перипетиями, с которыми сталкиваются люди, переживающие развод. Они позволяют зрителям получить понимание того, как разные люди справляются с этим вызовом по-разному. Такие сериалы могут показать сложности, с которыми сталкиваются семьи и дети в случае развода, оставляя зрителей с глубокими эмоциями и побуждая к размышлениям о значимости семейных отношений. Через сериалы про развод авторы имеют возможность создавать реалистичные и пронзительные сюжеты, которые вызывают эмоции и могут способствовать более глубокому пониманию этой сложной жизненной ситуации.

Выбор редакции
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше