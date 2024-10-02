Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Куда пропала Ванда
1 постер
Киноафиша Сериалы Куда пропала Ванда

Куда пропала Ванда (2024 - …)

Where's Wanda? 18+
Год выпуска 2024
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает историю о Дедо и Карлотте Клатт, которые отчаянно пытаются найти свою пропавшую 17-летнюю дочь Ванду, бесследно исчезнувшую несколько месяцев назад. Когда полиции не удается найти ее, семья берет дело в свои руки, приобретая устройства слежения с помощью своего технически подкованного сына Оле. Замаскировавшись под сотрудников электротехнической компании, они прочесывают сначала свой район, а затем и половину пригорода, выясняя, что за закрытыми дверями никто из их соседей не является тем, за кого они себя выдают.
 

В ролях
В ролях
Аксель Штайн
Аксель Штайн
Костя Улльман
Костя Улльман
Йоахим Круль
Йоахим Круль
Роберт Маазер
Роберт Маазер
Полина Рожински
Хайке Макач
Хайке Макач
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про загадочные преступления и убийства Лучшие сериалы про загадочные преступления и убийства
Лучшие сериалы про женщин-детективов Лучшие сериалы про женщин-детективов
Самые популярные сериалы Apple TV Самые популярные сериалы Apple TV
Новые детективные сериалы Новые детективные сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Куда пропала Ванда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше