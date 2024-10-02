Сериал рассказывает историю о Дедо и Карлотте Клатт, которые отчаянно пытаются найти свою пропавшую 17-летнюю дочь Ванду, бесследно исчезнувшую несколько месяцев назад. Когда полиции не удается найти ее, семья берет дело в свои руки, приобретая устройства слежения с помощью своего технически подкованного сына Оле. Замаскировавшись под сотрудников электротехнической компании, они прочесывают сначала свой район, а затем и половину пригорода, выясняя, что за закрытыми дверями никто из их соседей не является тем, за кого они себя выдают.