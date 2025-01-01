Меню
Цитаты из сериала Отчаянные домохозяйки

Сестра Мэри Бернард Деньги не могут купить счастья.
Габриэль Конечно, могут! Это всего лишь ложь, которую мы говорим бедным, чтобы они не восставали.
Mary Alice Доверие — хрупкая вещь. Как только его завоевывают, оно дарит нам потрясающую свободу. Но как только доверие утеряно, его восстановить может быть невозможно. На самом деле мы никогда не знаем, кому можем доверять. Тот, кто ближе всего, может нас предать, а совершенно незнакомец может прийти на помощь. В конечном итоге большинство людей решает доверять только себе. Это действительно самый простой способ избежать боли.
Julie Когда в последний раз у тебя был секс?
[Сьюзан отвлекается от своих дел]
Julie Ты злишься на меня за вопрос?
Susan Нет, я просто пытаюсь вспомнить.
Edie Я не доверяю дружелюбным женщинам.
Lynette Ничего страшного, они тоже тебе не доверяют.
Mary Alice Человек создан для многих вещей. Одиночество не одно из них.
Tom Я люблю тебя, потому что ты поступил правильно, и я восхищаюсь твоей храбростью.
Lynette А я люблю тебя за то, что ты находишь способы сделать мне комплименты, когда мог бы просто сказать: «Я же говорил!»
[Они целуются, затем Том говорит что-то на языке жестов.]
Lynette Ты только что подписал «Я же говорил!», не так ли?
Tom Ты никогда этого не докажешь.
[Рекс попросил развода в семейном ресторане]
Rex Мы собираемся поговорить о том, что я сказал?
Bree Если ты думаешь, что я буду обсуждать распад своего брака в месте, где туалеты подписаны "Девочки" и "Мальчики", то ты не в себе.
Gabrielle Единственный человек, который более эгоистичен, чем я, это Карлос. Он настолько эгоистичен, что даже не знает, насколько эгоистична я.
Carlos Мы не очень хорошие люди, да?
Gabrielle Нет. Мы не такие.
Carlos Ах, когда мы поженились, я думал, что будем так счастливы.
Gabrielle Я тоже.
[пауза]
Gabrielle Смотри на позитивную сторону - во всяком случае, мы все еще богаты.
Carlos Слава богу за это.
George Williams Ну... Увидимся, доктор Ван Де Камп.
Rex Пожалуйста, ты встречаешься с моей женой. Зови меня Рекс.
Edie [к Бри] Ты могла бы завести роман с кем угодно, а выбираешь аптекаря? Ты такая республиканка.
Bree Я люблю секс. Я люблю всё в нём: ощущения, запахи. Особенно я обожаю касание мужчины. Вот это мускулы и сухожилия прижимающиеся к моему телу. А потом, когда добавляется трение. Мммммм. Тактильное ощущение, когда я нежно провожу языком по мужскому соску. И затем само действие; два тела становятся единым в этом финальном взрыве удовольствия. Честно говоря, единственное, что мне не нравится в сексе — это мошонка. Я имею в виду, очевидно, что она имеет свои практические применения, но я просто не фанат.
Bree Как мы могли это все забыть?
Lynette Мы не совсем забыли. Просто обычно, когда хозяйка умирает, праздник отменяется.
Carlos Эй, Габи, разве мы не кормим грудью?
Gabrielle О, дорогой, если у тебя это получится, респект тебе.
Gabrielle Как я это вижу, хорошие друзья поддерживают друг друга после чего-то плохого, а лучшие друзья делают вид, что ничего не произошло.
Bree Ну, тогда удачи с ремонтом.
Mary Alice Странная вещь происходит, когда мы умираем: наши чувства исчезают. Вкус, осязание, запах и звук становятся далекими воспоминаниями, но наше зрение? Ах, наше зрение расширяется, и мы внезапно можем так ясно видеть мир, который оставили позади. Конечно, большинство того, что видно мертвым, также можно было бы увидеть и живым, если бы они только нашли время присмотреться.
Gabrielle Перед тем как мы поженились, мы заключили сделку, помнишь? Без детей.
Carlos Сделки нужно пересматривать.
Gabrielle Мой матка не подлежит обсуждению.
Susan С чем это ты улыбаешься?
Mike Delfino Раньше у меня были вопросы о том, как ты стал таким, какой ты есть. Теперь на все они есть ответ.
Rex Смотри на себя... собираешься выйти?
Bree Не то чтобы это твое дело, но у меня свидание.
Rex Свидание... с кем именно?
Bree Рекс, я не хочу говорить ничего, что могло бы тебя расстроить. Доктор сказал, что любой стресс может вызвать новый сердечный приступ.
[пауза]
Bree Это романтическое свидание с одним понравившимся мужчиной, и я собираюсь его поцеловать, как следует.
Нора Хантингтон Ты думаешь, я сумасшедшая.
Линетт Скаво Нет! Ты... яркая. Яркая так, что, возможно, тебе стоит пройти курс лечения.
Yao Lin Мне не нравятся лжи.
Gabrielle Да, и мне не нравится, как ты гладишь. Вот так-то.
Julie [насмехаясь над Сьюзан] Дорогой дневник, Майк даже не знает, что я существую.
Susan Замолчи.
Bree Девочки, вы не понимаете. Этот бедный ребёнок в полном ужасе.
Gabrielle О боже, Бри. Ты женщина. Манипулируй им. Мы так и делаем.
Bree Но как?
Gabrielle Я не знаю. Как ты обычно манипулировала Рексом?
[Бри задумалась и улыбнулась]
John Rowland Какая у тебя еще есть опция? Кроме как вернуть туфли и забрать свои деньги.
Gabrielle Вернуть туфли? Я не могу с тобой говорить, когда ты в истерике.
Mary Alice Редкий мужчина понимает ценность идеальной розы.
Rex Итак, как у нас дела с этими "уроками тенниса"?
Bree Мой бэкхенд заметно улучшился, но у тебя всё еще проблемы с подачей.
Paul Young [спрашивая о продаже дома] Мне нужно будет рассказать им о смерти моей жены в этом доме?
Edie [наносит макияж] Да. Юридическая ерунда. Люди очень пугаются самоубийств. Чёрт, мне тоже не по себе просто здесь стоять.
Paul Young Есть ли какой-нибудь другой вариант?
Edie [наносит помаду] Ну, ты можешь сказать, что она застрелилась в доме, а потом ползла назад, чтобы умереть...
Габриэль Чёрт возьми, Джон! Какое у нас новое правило?
Джон Роуленд [печально] Перестань притворяться, что у нас есть будущее.
Bree [прицеливаясь из подаренного ей П-08 Люгера] Джордж! Это гораздо лучше, чем орхидея!
Danielle Van De Kamp Почему мы никогда не можем приготовить нормальные супы? Например, луковый или с фасолью?
Bree Van De Kamp Что ж, Даниэль, твой отец смертельно аллергичен к луку, и я даже не хочу комментировать твоё предложение с *фасолью*.
Bree Может, они просто будут рады за тебя.
Gabrielle Бри, мои подруги – модели, они не рады никому.
Lynette Привет. Моя няня отменила.
Bree У меня куча дел, так что...
Lynette Пожалуйста, выслушай меня, это важно. Сегодня у меня есть шанс стать частью человеческого общества на пару часов – меня ждут настоящие взрослые с маргаритами. Смотри, я в платье, у меня накрашены глаза.
Bree Если бы это был любой другой день?
Lynette О, ради всего святого, Брии, я в колготках.
Bree Что, чёрт возьми, твоя мама с тобой сделала?
[о детях]
Линетт Почему бы мне не вернуть их обратно и не сделать так, чтобы они стали людьми?
Том Тебя это устроит?
Bree [к Рексу] Когда закончится твой кризис среднего возраста? Потому что это начинает меня сильно бесить!
John Rowland Отлично. У меня полно домашки сегодня вечером. Всегда легче сосредоточиться после секса.
Gabrielle Ну, я рада, что смогла помочь. Образование очень важно.
Bree Фотограф спрашивает, может ли он сделать снимки нас двоих.
Katherine Mayfair Стой. Мне нужно сначала поговорить с тобой.
Bree [Смеётся] Я неверно поняла ситуацию, вот и всё. Можем просто оставить всё как есть?
Katherine Mayfair Нет, не можем. И ты знаешь почему? Потому что я думала, что всё идёт хорошо. Мне было весело с тобой. Очевидно... *я* ошиблась. Скажи мне, был ли какой-то момент, который всё изменил? Или ты собиралась меня убить с самого начала?
Bree Вот в чём ты должна понять меня и моих друзей. У каждого из нас есть своя ниша. Габриэль – гламурная, Сьюзан – милашка, Линетт – умная, Эдди – это... Эдди, а я – домохозяйка, организатор, та, кто знает, что у десертной вилки три зубца. Я та, кто за это дразнят. Вот кто *я*. И это также кто ты.
Katherine Mayfair И что?
Bree Так вот... я не очень знаю, КАК дружить с тобой.
Katherine Mayfair Как жаль, потому что я понимаю тебя лучше, чем все эти женщины. Я знаю, как следование правилам и соблюдение этих маленьких тонкостей позволяют тебе чувствовать себя контролирующей ситуацию. У нас обоих были дни, когда было либо красиво накрыть стол, либо свернуться клубком и умереть.
[Слёзы на глазах]
Katherine Mayfair Мы ОДИНАКОВЫ, Бри. И если ты думаешь, что это значит, что мы не можем быть подругами, то мне жаль. Но это также может означать, что мы можем стать ЛУЧШИМИ подругами.
Линетт Ты знаешь, что такое психологическая война?
[качает головой]
Портер Скаво Нет?
Линетт Жаль для тебя.
Karl Сердцу не прикажешь!
Susan Да, но моё сердце хочет тебя поранить, но я умею себя контролировать!
Gabrielle Пожалуйста, успокойся!
John Rowland Это не имеет никакого смысла. Ну да, ты меня любишь. Я знаю, что ты меня любишь.
Gabrielle Любовь — это недостаточно. Где мы будем жить? Здесь? С твоими соседями? Единственное украшение в ванной — это бонг!
John Rowland Мы могли бы снять своё жильё.
Gabrielle Как? Ты едва зарабатываешь минималку!
John Rowland Ну да, сначала мы будем бедными, но будем счастливыми.
Gabrielle Я пробовала быть бедной, но счастливой. Угадай что? Это не было так уж и счастливо!
Bree [последние слова Рексу] Ты выглядишь великолепно.
Сьюзан Ты веришь в зло, Эди?
Эди Конечно, я верю в зло - я работаю в недвижимости.
John Rowland [Джон и Габриэль лежат в её кровати после секса] Знаешь, что я не понимаю?
Gabrielle Что?
John Rowland Почему ты вышла замуж за мистера Солиса.
Gabrielle Ну, он пообещал дать мне всё, что я когда-либо хотела.
John Rowland Ну, он это сделал?
Gabrielle Да.
John Rowland Тогда... почему ты не счастлива?
Gabrielle Оказалось, я хотела совсем не то.
John Rowland Итак. Ты его любишь?
Gabrielle [вздыхает] Да.
John Rowland Ну так, почему мы здесь? Зачем мы это делаем?
Gabrielle Потому что я не хочу однажды проснуться с внезапным желанием выстрелить себе в голову.
Edie Может, нам стоит сделать перерыв, знаешь, пообщаться с другими.
Mike Delfino Ты говоришь это в день, когда меня отправляют в мужскую тюрьму?
Edie Ну, я и сказала, что время было неудачным.
Bree [к Рексу] Пожалуйста, не путай мою дотошность с истинной симпатией.
Bree Хорошо, теперь я хочу, чтобы ты держал пистолет так, словно держишь красивого белого голубя. Держи его крепко, чтобы он не ускользнул, но не так крепко, чтобы убить его.
Gabrielle Я даже не знаю, на кого злиться.
Father Crowley Не злись, будь благодарна, дети — это дар.
Gabrielle У меня нет времени на этот чёртов бред.
Zach Young Спасибо, миссис Ван Де Кэмп.
Bree [поворачиваясь] За что?
Zach Young Вспоминая мою мать.
Bree Габби, как я это вижу: хорошие друзья предлагают помощь в кризисной ситуации, а настоящие друзья не принимают 'нет' как ответ.
Дэвид Ты не готов развестись, но готов завести роман?
Габриэль Я сказала, что я католичка, а не фанатичка.
Edie На какой, черт возьми, улице мы живем, вообще?
Mr. Shaw Иногда зло водит минивэном.
Gabrielle Я хочу сексуальный маленький кабриолет! И я хочу купить его прямо сейчас!
Maserati Saleswoman Я начну оформлять документы.
Gabrielle Ну, не этот. Я... блевала в этом.
Сьюзен Привет, Эди!
Эди Вау, посмотри на себя. Ты выглядишь так красиво. Я тебя почти не узнала.
Susan Каждый раз, когда мы выходили за пиццей, ты мог сказать: "Эй, я однажды убил человека".
[Рекс только что рассказал Бри о своём мазохизме]
Rex Да ради Бога, ты обещал поддерживать меня.
Bree Что ты хочешь от меня услышать? Моему мужу нравится носить металлические зажимы на сосках. Ура?
Felicia Tilman Не нужно так шокироваться, Марта, это делает твоё лицо полнее.
Andrew Van De Kamp Разве это не странно? Это звук, который издает моя мама, когда кончает!
Tom О, чёрт, мне нужно сс#ать для этого теста!
George Williams Куда ты идёшь, Бри?
Bree Я забираю своё шампанское и яйца, и ухожу.
Edie [Сьюзан подходит к Эди, нарочито демонстрируя себя, выглядит очень стильно и красиво] Ну, посмотри на тебя. Ты выглядешь так прекрасно. Я едва тебя узнала.
Susan Да... У меня свидание... с Майком. Мы поцеловались, к слову...
[Сьюзан уходит, оставляя Эди с открытым ртом]
Edie [Сьюзан возвращается после того, как Майк отменил свидание] И как прошло ваше большое свидание?
Susan Майк перенёс встречу.
Edie Ой... Из-за горячей девушки? С чемоданом? Вон там? Как же это тяжело для тебя... К слову!
Джули [к Сьюзан] Я всегда думала, что у меня будет первый раз до того, как у тебя он снова будет.
Susan На это есть хорошее объяснение, твой отец расстался с Эди прошлой ночью.
Julie Ты переспала с ним в ту ночь, когда он расстался с Эди.
Susan Я сказала, что это хорошее объяснение, а не гениальное.
Lynette Scavo Моя любимая игра — считать все вещи, которые я так хочется сказать тебе, но не говорю! Например... "замолчи, ты надоедливая психопатка!" Я никогда не смогла бы так сказать.
Edie Я знаю, кто она. Она - למв#н, т#н#ш#е м#р#
Bree Очевидно, ты никогда не приходилось удалять пятно от сыра!
Susan Это была случайность, Карл. Эди знает, что это была случайность, да?
Karl Она знает, что ты мог её убить. А сейчас у неё сломана большеберцовая кость.
Susan О, боже. Мне так жаль. Я отправила ей розы. Она получила розы?
Karl Да, она поранилась о шипы.
Susan Ты в порядке?
Gabrielle Да, просто я не осознавала, насколько отвратительным может быть мясо.
Bree Да, у меня есть плохие новости. Рекс умер.
Paul Young Знаешь, Джули — очень особенная девочка.
Zach Young Я знаю.
Paul Young Она могла бы выбрать любого парня, которого захочет... Я думаю, ты замечательный парень, действительно, но ты не такой уж особенный, Зак, не правда ли?
Danielle Van De Kamp [Дэниэл, обращаясь к Мэтту Эпплвайту, который пришёл в задний двор Ван Де Кэмпов в поисках Кейла, пока Бетти отвлекает Бри. Он не замечает, что Даниэль стоит у бассейна в бикини и с распахнутым халатом, курит сигарету и широко улыбается] Привет.
Matthew Applewhite [Немного испугавшись] О, привет.
Danielle Van De Kamp [По-прежнему улыбаясь] Что-то ищешь?
Matthew Applewhite Ээ, да. Я искал тебя.
Danielle Van De Kamp [Начинает идти к нему] О, правда?
Matthew Applewhite Да, в день нашей первой встречи я подумал, что ты довольно крут.
Danielle Van De Kamp Так когда же ты пригласишь меня на свидание?
[говоря это, она подходит к одному из шезлонгов и наклоняется, чтобы расправить на нём покрывало, показывая ему свою попу. Она поворачивает голову к нему]
Danielle Van De Kamp 'Поскольку я скажу 'да'.
[Бри сказала доктору Голдфайну, что собирается игнорировать все свои проблемы с Рексом и остаться с ним]
Доктор Голдфайн Бри, как может это примирение иметь шанс, если вы не можете быть честными друг с другом по поводу самых сокровенных аспектов вашей жизни?
Бри Мы, э-э, ВАСПы, доктор Голдфайн. Не замечать слона в комнате - это то, что мы умеем делать лучше всего.
Доктор Голдфайн Вы готовы смириться с этим - жизнь, полную подавления и отрицания?
Бри И ужинные вечеринки. Не забудьте про ужинные вечеринки.
[повторяемая фраза]
Bree О, мои небесные дни!
Tom Забудь, что я это сказал.
Lynette Слишком поздно, ты уже это сказал.
Gabrielle Я отправлю тебя обратно в Китай, и ты окажешься на рисовом поле ещё до того, как анестезия подействует.
Mary Alice Да, рано или поздно нам всем придётся повзрослеть. Никто не знает этого лучше, чем молодые.
Danielle Мы не такие, как другие семьи, верно?
Эди [Сьюзан моделирует на благотворительном модном показе и уходит с подиума, выглядя измождённой, платье разорвано в клочья и опозорена] Она никогда не выглядела лучше!
[после разрыва с Майком]
Сьюзен Джули, маме нужен объятие!
Edie Ну, кто-то должен это сказать... Сьюзен, что за чёрт ты курила?
Эди [Бетти и её сын Мэттью только что переехали в соседство] Ну если вам нужно, чтобы я пришла в любое время, тогда я...
Бетти Эпплвайт [утвердительно] Эди, у нас всё в порядке. Спасибо.
Betty Applewhite В будущем оставь умные мысли за мной.
Бетти Эпплвайт Бри, нам вдовам нужно держаться вместе.
