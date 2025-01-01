ГабриэльКонечно, могут! Это всего лишь ложь, которую мы говорим бедным, чтобы они не восставали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary AliceДоверие — хрупкая вещь. Как только его завоевывают, оно дарит нам потрясающую свободу. Но как только доверие утеряно, его восстановить может быть невозможно. На самом деле мы никогда не знаем, кому можем доверять. Тот, кто ближе всего, может нас предать, а совершенно незнакомец может прийти на помощь. В конечном итоге большинство людей решает доверять только себе. Это действительно самый простой способ избежать боли.
George WilliamsНу... Увидимся, доктор Ван Де Камп.
RexПожалуйста, ты встречаешься с моей женой. Зови меня Рекс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edie[к Бри] Ты могла бы завести роман с кем угодно, а выбираешь аптекаря? Ты такая республиканка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BreeЯ люблю секс. Я люблю всё в нём: ощущения, запахи. Особенно я обожаю касание мужчины. Вот это мускулы и сухожилия прижимающиеся к моему телу. А потом, когда добавляется трение. Мммммм. Тактильное ощущение, когда я нежно провожу языком по мужскому соску. И затем само действие; два тела становятся единым в этом финальном взрыве удовольствия. Честно говоря, единственное, что мне не нравится в сексе — это мошонка. Я имею в виду, очевидно, что она имеет свои практические применения, но я просто не фанат.
Mary AliceСтранная вещь происходит, когда мы умираем: наши чувства исчезают. Вкус, осязание, запах и звук становятся далекими воспоминаниями, но наше зрение? Ах, наше зрение расширяется, и мы внезапно можем так ясно видеть мир, который оставили позади. Конечно, большинство того, что видно мертвым, также можно было бы увидеть и живым, если бы они только нашли время присмотреться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
GabrielleПеред тем как мы поженились, мы заключили сделку, помнишь? Без детей.
LynetteПожалуйста, выслушай меня, это важно. Сегодня у меня есть шанс стать частью человеческого общества на пару часов – меня ждут настоящие взрослые с маргаритами. Смотри, я в платье, у меня накрашены глаза.
Bree[Смеётся] Я неверно поняла ситуацию, вот и всё. Можем просто оставить всё как есть?
Katherine MayfairНет, не можем. И ты знаешь почему? Потому что я думала, что всё идёт хорошо. Мне было весело с тобой. Очевидно... *я* ошиблась. Скажи мне, был ли какой-то момент, который всё изменил? Или ты собиралась меня убить с самого начала?
BreeВот в чём ты должна понять меня и моих друзей. У каждого из нас есть своя ниша. Габриэль – гламурная, Сьюзан – милашка, Линетт – умная, Эдди – это... Эдди, а я – домохозяйка, организатор, та, кто знает, что у десертной вилки три зубца. Я та, кто за это дразнят. Вот кто *я*. И это также кто ты.
BreeТак вот... я не очень знаю, КАК дружить с тобой.
Katherine MayfairКак жаль, потому что я понимаю тебя лучше, чем все эти женщины. Я знаю, как следование правилам и соблюдение этих маленьких тонкостей позволяют тебе чувствовать себя контролирующей ситуацию. У нас обоих были дни, когда было либо красиво накрыть стол, либо свернуться клубком и умереть.
[Слёзы на глазах]
Katherine MayfairМы ОДИНАКОВЫ, Бри. И если ты думаешь, что это значит, что мы не можем быть подругами, то мне жаль. Но это также может означать, что мы можем стать ЛУЧШИМИ подругами.
Paul YoungЗнаешь, Джули — очень особенная девочка.
Zach YoungЯ знаю.
Paul YoungОна могла бы выбрать любого парня, которого захочет... Я думаю, ты замечательный парень, действительно, но ты не такой уж особенный, Зак, не правда ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danielle Van De Kamp[Дэниэл, обращаясь к Мэтту Эпплвайту, который пришёл в задний двор Ван Де Кэмпов в поисках Кейла, пока Бетти отвлекает Бри. Он не замечает, что Даниэль стоит у бассейна в бикини и с распахнутым халатом, курит сигарету и широко улыбается] Привет.