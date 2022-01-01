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Киноафиша Сериалы Отчаянные домохозяйки Сезоны
Отчаянные домохозяйки (2004 - 2012), список сезонов Desperate Housewives 16+
Год выпуска 2004
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
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Список сезонов сериала «Отчаянные домохозяйки»
Отчаянные домохозяйки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 24 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 17 эпизодов
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 24 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 23 эпизода
 
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