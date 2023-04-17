Меню
Сериалы
Отчаянные домохозяйки
Новости
Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить
Увлекательные проекты на любой вкус.
Написать
17 апреля 2023 13:00
Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели
Исчезнувшие актеры, в которых были влюблены миллионы.
Написать
29 сентября 2022 17:00
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал
С кем тайно встречалась Бриджит Джонс и почему Сабрина – маленькая ведьма изменила парню?
Написать
25 августа 2022 17:00
Звезды «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер и Джеймс Дентон сыграют в фильме «Поцелуй перед Рождеством»
По словам актрисы, химия между ними «жива и здорова» еще со времен «Отчаянных домохозяек».
Написать
7 октября 2021 13:16
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
