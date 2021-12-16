Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марк Черри
Марк Черри
Marc Cherry
О персоне
Новости
Марк Черри
Marc Cherry
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 марта 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лонг-Бич, Калифорния, США
Биография Марка Черри
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Почему женщины убивают» продлен на третий сезон
Второй сезон криминальной драмы вошел в топ-10 сервиса Paramount+ по уровню вовлеченности и привлечения новых подписчиков.
Написать
16 декабря 2021 12:41
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас