Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Отчаянные домохозяйки
Статьи
Статьи о сериале «Отчаянные домохозяйки»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Вся информация о сериале
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
Написать
21 сентября 2025 07:58
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Певец оказался в больнице из-за пристрастия.
Написать
6 сентября 2025 14:15
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Но есть и более простое объяснение.
Написать
4 сентября 2025 08:27
Помните дочь Габи из «Отчаянных домохозяек»? Вот как за 20+ лет изменилась она и другие дети сериала (фото)
Простой способ почувствовать себя старым — осознать, что сыну Бри уже почти 40.
Написать
24 августа 2025 07:00
Подруги, тайны и скелеты в шкафу: топ-5 сериалов, которые почти переплюнули «Отчаянных домохозяек» (а это уже подвиг)
Похожих проектов сняли много, но зрителям понравились единицы.
Написать
12 августа 2025 07:58
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На вид вроде бы сильная героиня, но за этой маской скрывается немало проблем.
Написать
25 июля 2025 16:22
«Отчаянные домохозяйки» круче «Секса в большом городе»: даже создатели Кэрр Брэшоу это, похоже, понимали
Понять можно по одному факту о создании проекта.
Написать
19 июня 2025 09:54
Грязные тайны за белым штакетником: «Отчаянные домохозяйки» получат перезапуск (Лонгория на низком старте, но…)
Та самая улица возвращается, а вот по тем самым героям пока вопрос.
Написать
30 апреля 2025 18:08
«Я не думала, что это сработает»: фильм «Джон Уик» мог не выйти в свет — спасла Габи из «Отчаянных домохозяек» и ее $6 млн
Актриса решила рискнуть, чтобы помочь коллегам по цеху.
Написать
16 апреля 2025 17:38
Построили улицу 85 лет назад, но на ней никто не живет: нашли, где в Лос-Анджелесе снимали «Отчаянных домохозяек»
Уникальное место, в котором побывали звезды ситкомов.
1 комментарий
8 апреля 2025 07:00
«Бедность — это состояние ума»: 5 цитат Габи из «Отчаянных домохозяек» помогут иначе взглянуть на жизнь
Вспоминаем лучшее в честь юбилея Евы Лонгории.
Написать
15 марта 2025 19:34
«Отчаянных домохозяек» смотрели почти все, но 5 фактов о них знают немногие: №4 — отдельная милота
Для тех, кто тоже соскучился по культовому сериалу нулевых.
Написать
29 января 2025 09:25
Покидая Вистерия Лейн навсегда: чем закончился сериал «Отчаянные домохозяйки»
Никаких претензий к финалу — логичен, хорош и грустен.
Написать
2 сентября 2024 15:40
Еву Лонгорию мать называла самой страшной из дочерей: вот как выглядят 3 сестры звезды «Отчаянных домохозяек»
Для девочки такие слова были настоящим ударом.
1 комментарий
27 августа 2024 18:15
Голодала и чуть не спилась: пухлая Хуанита из «Отчаянных домохозяек» сильно изменилась
Теперь актрисе все равно, что о ней говорят.
Написать
24 августа 2024 19:15
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667