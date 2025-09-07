Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ментовские войны
Статьи
Статьи о сериале «Ментовские войны»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Ментовские войны»
Вся информация о сериале
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
Сцена в больнице — одна из самых трагичных.
Написать
7 сентября 2025 15:42
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
Актеру чудом удалось избежать драки, хотя ситуация была накалена до предела.
Написать
6 сентября 2025 15:42
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
Актер высказался довольно резко, и на это есть причина.
7 комментариев
5 сентября 2025 13:17
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
На самом деле роль ведомства играло совсем другое здание. Догадываетесь, какое?
Написать
3 сентября 2025 16:11
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
Единственный в отделе, кто ходил не с табельным оружием.
1 комментарий
3 сентября 2025 12:48
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
Решать, годятся ли на полноценную смену Шилову, не беремся.
1 комментарий
1 сентября 2025 19:34
Зря Устюгов поставил крест на «Ментовских войнах 12»: ИИ написал сюжет вместо сценаристов НТВ — получился «Невский 8»
Шилов скорее жив, чем мертв.
Написать
11 августа 2025 21:01
«Ментовские войны» позади, а Устюгов еще на коне: топ-3 сериала с любимым актером, где он играет не хуже (и даже лучше)
Новые амплуа — новые приключения.
2 комментария
11 августа 2025 07:29
«На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно
Тут нет «ментов» и криминальных разборок — лишь колумбийская мыльная драма на российский лад.
Написать
10 августа 2025 13:46
Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны»
Грустную правду создатели проекта раскрывать не стали.
Написать
8 августа 2025 09:54
«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона
Отказывался несколько раз, выдвигал создателям ультиматумы.
2 комментария
7 августа 2025 15:42
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь
Зрители долго жаждали возмездия.
Написать
6 августа 2025 19:34
«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него
Благодарить за такой фидбек в первую очередь нужно сценариста.
Написать
6 августа 2025 17:38
«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги
Артист уверен, что зрители получат не то, чего ждут.
Написать
6 августа 2025 16:11
Если пересматривать, то эти: 5 серий «Ментовских войн», которые зрители считают лучшими — когда Шилов был на взлете
Именно в этих эпизодах отчетливо ощущается тот самый драйв.
3 комментария
6 августа 2025 14:15
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий
Объясняем финал самого правдивого сериала про оперов.
6 комментариев
5 августа 2025 19:05
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
Стали легендами еще до «Глухаря».
Написать
2 августа 2025 10:52
Одна сцена породила десятки теорий: чем закончились «Ментовские войны» — объясняем финал самого правдивого сериала про оперов
Судьбу Шилова может понять тот, кто знает суть эксперимента Шредингера.
1 комментарий
28 мая 2025 10:23
«Прототип у него есть»: Джексон из «Ментовских войн» даже не скрывает, что связан с реальной полицией
Герой постоянно консультируется у настоящего подполковника.
1 комментарий
17 мая 2025 15:42
«Терпеть не могу»: «Ментовские войны» адвокат даже досмотреть не смог — возмутило все, особенно повышение Шилова
Практикующий юрист считает, что это издевательство над правоохранительной системой.
6 комментариев
17 мая 2025 15:13
«Умерла, так умерла»: Устюгов сперва обнадежил, а после цинично растоптал мечты фанатов «Ментовских войн»
Артист первым сообщил о готовящемся продолжении культового сериала.
1 комментарий
12 апреля 2025 08:27
Любите ли вы «Ментовские войны», как любим их мы? Проверьте себя, пройдя тест на знание культового сериала
Это, знаете ли, задание «со звездочкой».
1 комментарий
6 марта 2025 16:11
Тест для фанатов «Ментовских войн»: покажет, хорошо ли вы помните детали сюжета
Если ответите на все 5 вопросов, вы точно гуру сериала.
2 комментария
3 января 2025 14:15
«Зведные» или «Ментовские» войны? Только знатоки кино угадают, откуда цитата (тест)
«За все надо платить» — звучит мудро. Но кто это сказал?
Написать
14 декабря 2024 15:13
Сотрудник правопорядка назвал самый реалистичный сериал про полицейских: и это точно не «Невский»
Нашелся проект без «супергеройства», которым часто грешит жанр.
1 комментарий
21 ноября 2024 19:05
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667