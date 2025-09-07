Меню
Статьи о сериале «Ментовские войны»

Статьи о сериале «Ментовские войны» Вся информация о сериале
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова Сцена в больнице — одна из самых трагичных.
7 сентября 2025 15:42
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах» Актеру чудом удалось избежать драки, хотя ситуация была накалена до предела.
6 сентября 2025 15:42
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне Актер высказался довольно резко, и на это есть причина.
7 комментариев
5 сентября 2025 13:17
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все На самом деле роль ведомства играло совсем другое здание. Догадываетесь, какое?
3 сентября 2025 16:11
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают Единственный в отделе, кто ходил не с табельным оружием.
1 комментарий
3 сентября 2025 12:48
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Решать, годятся ли на полноценную смену Шилову, не беремся.
1 комментарий
1 сентября 2025 19:34
Зря Устюгов поставил крест на «Ментовских войнах 12»: ИИ написал сюжет вместо сценаристов НТВ — получился «Невский 8» Шилов скорее жив, чем мертв.
11 августа 2025 21:01
«Ментовские войны» позади, а Устюгов еще на коне: топ-3 сериала с любимым актером, где он играет не хуже (и даже лучше) Новые амплуа — новые приключения.
2 комментария
11 августа 2025 07:29
«На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно Тут нет «ментов» и криминальных разборок — лишь колумбийская мыльная драма на российский лад.
10 августа 2025 13:46
Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны» Грустную правду создатели проекта раскрывать не стали. 
8 августа 2025 09:54
«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона Отказывался несколько раз, выдвигал создателям ультиматумы.
2 комментария
7 августа 2025 15:42
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь Зрители долго жаждали возмездия.
6 августа 2025 19:34
«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него Благодарить за такой фидбек в первую очередь нужно сценариста.
6 августа 2025 17:38
«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги Артист уверен, что зрители получат не то, чего ждут.
6 августа 2025 16:11
Если пересматривать, то эти: 5 серий «Ментовских войн», которые зрители считают лучшими — когда Шилов был на взлете Именно в этих эпизодах отчетливо ощущается тот самый драйв.
3 комментария
6 августа 2025 14:15
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий Объясняем финал самого правдивого сериала про оперов.
6 комментариев
5 августа 2025 19:05
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах Стали легендами еще до «Глухаря».
2 августа 2025 10:52
Одна сцена породила десятки теорий: чем закончились «Ментовские войны» — объясняем финал самого правдивого сериала про оперов Судьбу Шилова может понять тот, кто знает суть эксперимента Шредингера. 
1 комментарий
28 мая 2025 10:23
«Прототип у него есть»: Джексон из «Ментовских войн» даже не скрывает, что связан с реальной полицией Герой постоянно консультируется у настоящего подполковника. 
1 комментарий
17 мая 2025 15:42
«Терпеть не могу»: «Ментовские войны» адвокат даже досмотреть не смог — возмутило все, особенно повышение Шилова Практикующий юрист считает, что это издевательство над правоохранительной системой.
6 комментариев
17 мая 2025 15:13
«Умерла, так умерла»: Устюгов сперва обнадежил, а после цинично растоптал мечты фанатов «Ментовских войн» Артист первым сообщил о готовящемся продолжении культового сериала.
1 комментарий
12 апреля 2025 08:27
Любите ли вы «Ментовские войны», как любим их мы? Проверьте себя, пройдя тест на знание культового сериала Это, знаете ли, задание «со звездочкой».
1 комментарий
6 марта 2025 16:11
Тест для фанатов «Ментовских войн»: покажет, хорошо ли вы помните детали сюжета Если ответите на все 5 вопросов, вы точно гуру сериала.
2 комментария
3 января 2025 14:15
«Зведные» или «Ментовские» войны? Только знатоки кино угадают, откуда цитата (тест) «За все надо платить» — звучит мудро. Но кто это сказал?
14 декабря 2024 15:13
Сотрудник правопорядка назвал самый реалистичный сериал про полицейских: и это точно не «Невский» Нашелся проект без «супергеройства», которым часто грешит жанр.
1 комментарий
21 ноября 2024 19:05
