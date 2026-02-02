Оповещения от Киноафиши
Статьи 11 сезонов пролетели, а зрители «Ментовских войн» так и не поняли: Устюгов играл реального человека — «Шилов» даже приходил на съемки

11 сезонов пролетели, а зрители «Ментовских войн» так и не поняли: Устюгов играл реального человека — «Шилов» даже приходил на съемки

2 февраля 2026 09:25
11 сезонов пролетели, а зрители «Ментовских войн» так и не поняли: Устюгов играл реального человека — «Шилов» даже приходил на съемки

Почти все жесты и даже манера держаться были позаимствованы.

Когда «Ментовские войны» только запускались, никто не предполагал, что история про питерский «убойный» отдел проживет больше десяти сезонов и станет почти документом эпохи. Во многом это случилось из-за главного героя — Романа Шилова, которого сыграл Александр Устюгов.

Его персонаж выглядел слишком живым, чтобы быть выдумкой. И эти сомнения не появились с пустого места.

Реальный человек вместо образа

В основе характера Шилова лежат черты конкретного человека. Сценарии первых сезонов выросли из повести «В темноте», которую написали под псевдонимом Максим Есаулов. Позже выяснилось: за этим именем скрывался Максим Езупов, полковник милиции и начальник отдела по раскрытию заказных убийств в Петербурге.

11 сезонов пролетели, а зрители «Ментовских войн» так и не поняли: Устюгов играл реального человека — «Шилов» даже приходил на съемки

Он просто описывал будни службы со всеми подробностями и дворовой «романтикой». Дальновидным продюсерам сразу приглянулась возможность экранизации.

Шилов в начале — почти копия прототипа

В первых сезонах сходство было почти один в один. Манера сидеть лицом к двери в машине, жесты, повадки, даже мелкие бытовые привычки — все это Устюгов перенимал с реального человека. Некоторые сцены и расследования вообще были перенесены в сериал без художественной обработки: эти дела когда-то вел сам Езупов.

11 сезонов пролетели, а зрители «Ментовских войн» так и не поняли: Устюгов играл реального человека — «Шилов» даже приходил на съемки

Съемки сначала шли максимально «по-бедному»: декорации собирали в обычном ДК, погони снимали во дворах. Офис «убойного» отдела был воспроизведен по памяти — как он выглядел в настоящем ГУВД.

Скромное замечание

Сам Езупов позже говорил: он не может назвать себя Шиловым на 100%. Экранный герой получился жестче, упорнее и энергичнее. Там, где реальный человек в какой-то момент ушел из системы, персонаж остался — и продолжил воевать с «оборотнями в погонах», коррупцией и собственной усталостью.

Меня сложно назвать абсолютным прототипом Шилова. Роман посмелее, поупорнее. Я не такой энергичный и не такой неумолимый.

11 сезонов пролетели, а зрители «Ментовских войн» так и не поняли: Устюгов играл реального человека — «Шилов» даже приходил на съемки

Со временем Шилов стал меняться: на смену безусловного героизма пришел цинизм, одиночество и осознание, что за правду приходится платить слишком высокую цену. Автору хотелось подарить герою другую судьбу, но логика персонажа этого не позволила. Он оказался человеком, который просто не умеет жить вне службы.

Наверное, именно поэтому Шилов так долго удерживал внимание зрителей. За ним стоял реальный опыт человека, ощутившего все горести и радости столь сложной профессии.

Ранее мы писали: «Первый отдел» и «Аутсорс» проиграли всухую: россияне выбрали самый любимый сериал 2025-го — смотрят годами и не бросают

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
