Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

6 августа 2025 17:38
«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

Благодарить за такой фидбек в первую очередь нужно сценариста.

Есть роли, которые не требуют пояснений — достаточно одного прозвища. Апостол. Он же Пётр Набоков. Он же — лицо питерского криминального мира в «Ментовских войнах». Жестокий, но благородный. Гангстер с кодексом, как в классике жанра. И удивительно, но за эту достоверность его полюбили не только зрители у экранов, но и те, кто в сериале, возможно, узнавал самих себя.

«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

Актёр Анатолий Узденский в одном из интервью признавался, что попал в сериал случайно. Снимался за копейки, бродяжничал по Питеру, а потом — эпизод, ещё один, и вдруг кастинг-директор говорит: «На вас ложится». И ложится — так, что в картотеку заносят, прописывают героя, делают из него опору сюжета. А потом выслушивают похвалу от отпетых бандитов.

Несколько лет назад на выставке в Санкт-Петербурге к актеру подошел интеллигентный мужчина — галстук, костюм, вежливый тон и неожиданный вопрос.

«Давно хотел с вами познакомиться. С интересом смотрю ваш сериал. Особенно мне нравится ваш персонаж… так убедительно и достоверно. Я верю ему. Вы ведь его с Кости Могилы лепили?» — цитирует своего собеседника Узденский в интервью порталу VN.

Артист ответил, что не знаком с Костей, а позже узнаёт, что общался с «правой рукой» самого Могилы, легендарного питерского авторитета.

«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

Что забавно, к Апостолу не только бандиты — даже люди в погонах подходили с похвалой:

«Меня встречают люди из милиции и говорят: “Это так похоже на нашу оперативную жизнь!”»

А все потому, что сценарий писал Максим Езупов — бывший начальник убойного отдела по Санкт-Петербургу, и оттого в ней правда — не картонная, не пафосная, а живая. Без гламура, без глянца. Своими глазами виденная.

Ранее мы писали: «Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги «Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги Читать дальше 6 августа 2025
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий «Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий Читать дальше 5 августа 2025
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг Читать дальше 4 августа 2025
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан Читать дальше 4 августа 2025
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах «Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах Читать дальше 2 августа 2025
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь Читать дальше 6 августа 2025
Если пересматривать, то эти: 5 серий «Ментовских войн», которые зрители считают лучшими — когда Шилов был на взлете Если пересматривать, то эти: 5 серий «Ментовских войн», которые зрители считают лучшими — когда Шилов был на взлете Читать дальше 6 августа 2025
«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами «Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами Читать дальше 5 августа 2025
«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было «Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было Читать дальше 5 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше