«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

Есть роли, которые не требуют пояснений — достаточно одного прозвища. Апостол. Он же Пётр Набоков. Он же — лицо питерского криминального мира в «Ментовских войнах». Жестокий, но благородный. Гангстер с кодексом, как в классике жанра. И удивительно, но за эту достоверность его полюбили не только зрители у экранов, но и те, кто в сериале, возможно, узнавал самих себя.

Актёр Анатолий Узденский в одном из интервью признавался, что попал в сериал случайно. Снимался за копейки, бродяжничал по Питеру, а потом — эпизод, ещё один, и вдруг кастинг-директор говорит: «На вас ложится». И ложится — так, что в картотеку заносят, прописывают героя, делают из него опору сюжета. А потом выслушивают похвалу от отпетых бандитов.

Несколько лет назад на выставке в Санкт-Петербурге к актеру подошел интеллигентный мужчина — галстук, костюм, вежливый тон и неожиданный вопрос.

«Давно хотел с вами познакомиться. С интересом смотрю ваш сериал. Особенно мне нравится ваш персонаж… так убедительно и достоверно. Я верю ему. Вы ведь его с Кости Могилы лепили?» — цитирует своего собеседника Узденский в интервью порталу VN.

Артист ответил, что не знаком с Костей, а позже узнаёт, что общался с «правой рукой» самого Могилы, легендарного питерского авторитета.

Что забавно, к Апостолу не только бандиты — даже люди в погонах подходили с похвалой:

«Меня встречают люди из милиции и говорят: “Это так похоже на нашу оперативную жизнь!”»

А все потому, что сценарий писал Максим Езупов — бывший начальник убойного отдела по Санкт-Петербургу, и оттого в ней правда — не картонная, не пафосная, а живая. Без гламура, без глянца. Своими глазами виденная.

