Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны»

8 августа 2025 09:54
Грустную правду создатели проекта раскрывать не стали. 

Сценаристы нашли для него мягкий выход, но зрители знали: он уже не вернётся. История исчезновения одного из любимых героев «Ментовских войн» — это не выдумка, а горькая правда жизни.

Стас Скрябин не погиб в сериале. Его не убили, не уволили, не отправили в тюрьму за превышение должностных полномочий. О нём просто сказали мимоходом: «уже третьего ребенка растит на югах». Мягко, деликатно, будто друг Шилова просто перебрался в другой регион и нашел там счастье.

На самом деле — это был финал. Не для персонажа, а для актёра.

Алексей Завьялов, сыгравший Скрябина, погиб в 2011 году после несчастного случая при прыжке с парашютом. Восьмой прыжок, к которому он так стремился, стал роковым. Чужой купол врезался в него на высоте двадцати метров. Завьялов упал, получил тяжёлые травмы, больше месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Он умер 30 сентября 2011-го, так и не очнувшись. Театр Вахтангова, где он служил, после похорон продолжал выплачивать его зарплату вдове. А через несколько дней Алексей посмертно получил звание Заслуженного артиста.

Его герой в сериале про ментов — спокойный, надёжный, сдержанный — остался в памяти зрителей. Потому создатели решили подарить ему счастливую концовку «на югах». Там, где ещё жив, хотя бы по сюжету, Стас Скрябин.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
