Зря Устюгов поставил крест на «Ментовских войнах 12»: ИИ написал сюжет вместо сценаристов НТВ — получился «Невский 8»

11 августа 2025 21:01
Шилов скорее жив, чем мертв.

В финале 11-го сезона «Ментовских войн» зрителей оставили в полном шоке: гранатомётный выстрел в окна квартиры Романа Шилова, клубы дыма и обрыв на самом интересном месте.

Смерть героя не показали, а значит, интрига осталась. Каким же мог бы стать 12-й сезон, если бы авторы решили продолжить историю, а Александр Устюгов не устал от образа Шилова? «Киноафиша» при помощи ИИ написала наброски сценариев, которые могли бы впечатлить зрителей.

И тут мы и сами убедились в том, что проекты НТВ пишут нейросети: ChatGPT придумал точь-в-точь сценарий «Невского», в котором герой Паши Семенова также воскреснет в восьмом сезоне.

Версия 1 — «Шилов возвращается»

После взрыва Шилова объявляют погибшим, но это лишь способ начать вести войну с оборотнями в погонах по-крупному. Но через несколько месяцев он появляется в Петербурге под новой легендой — как сотрудник особого подразделения ФСБ, внедрённый в мафиозные круги.

В городе назревает передел власти: генерал Никулин укрепляет позиции, а на улицы выходит новый «криминальный король» — Карась. Казакову приходится прикрывать «легенду» Шилова и удерживать отдел от развала.

Главная цель — добыть загадочную «Справку № 1», из-за которой в городе начался передел власти. Документ связан с отмыванием миллиардов через оборонные заводы. Финал — разоблачение высокопоставленного чиновника и удар по самому Шилову: компромат на него сливают в Сеть.

Версия 2 — «Враг в форме»

Взрыв становится началом спецоперации: Шилов жив, но для всех он мёртв. Управление отделом передают Казакову, однако вскоре выясняется, что среди его людей есть «крот», передающий данные преступникам.

Под прикрытием Шилов собирает доказательства против «неприкасаемых» офицеров, крышующих наркотрафик через порт. Ему помогает новая фигура — следователь Мария, но её прошлое связано с давним провалом Шилова.

Личная драма: Ксения знает, что муж жив, но молчит и изображает скорбящую жену. Развязка — разоблачение «крота», которым оказывается старый друг, и прямое столкновение с Никулиным. Последний кадр — загадочный конверт с надписью «Ленспирт. Дело № 2».

«Ментовские войны» позади, а Устюгов еще на коне: топ-3 сериала с любимым актером, где он играет не хуже (и даже лучше). Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны».

Фото: Кадр из сериалов «Ментовские войны», «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
