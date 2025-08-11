Меню
«Ментовские войны» позади, а Устюгов еще на коне: топ-3 сериала с любимым актером, где он играет не хуже (и даже лучше)

11 августа 2025 07:29
Новые амплуа — новые приключения.

«Ментовские войны» давно закончились, а зретили до сих пор готовы пересматривать все 11 сезонов, как в первый раз. Конечно, во многом успех сериала связан с интересным сюжетом, но никто не будет отрицать, что харизма Романа Шилова сыграла ключевую роль.

В образе справедливого майора был Александр Устюгов, с которым поклонники попрощались после финального эпизода. Не спешите: у актера есть и другие проекты, которые достойны внимания. Спойлер: играет он все также безупречно.

«Метод Михайлова» (2020)

Александр Устюгов перевоплащается в талантливого хирурга Максима Михайлова, который после долгого отсутствия возвращается в родной город и встряхивает местную больницу. Его нестандартные методы работы вызывают восхищение и раздражение коллег одновременно, тем не менее количество спасенных пациентов стремительно растет. Однако не все рады таким переменам.

Сериал состоит из одного сезона и 20 эпизодов, а оценка на «Кинопоиске» достигает 7,5 баллов. Транслировался он на телеканале НТВ, но также эпизоды доступны в российских онлайн-кинотеатрах. К сожалению, создатели решили не продлевать проект, но может поэтому он получился таким особенным.

«Миссия: Аметист» (2021)

Александр Устюгов примеряет роль Ильи Морева, полковника Службы внешней разведки РФ. Команда пытается остановить хитрую операцию ЦРУ, в которой замешана мафия и теневые альянсы.

История разворачивается в двух странах — в Италии и России. Остановить процессы, способствующие развитию мирового конфликта, придется хрупкой девушке-агенту. Если любите шпионские триллеры с динамикой и драмой, то этот сериал для вас. Восемь серий, рейтинг 7,8 на «Кинопоиске» — отличный повод глянуть.

«Киллер» (2022)

Александр Устюгов в роли Ивана — бывшего полицейского, который отбывал срок за преступление, которое не совершал, и теперь жаждет мести. Встав на скользкую дорожку, ему приходится стать наемным убийцей и выполнить «заказ».

Но и это еще не все — новый поворот. После тяжелой аварии Иван просыпается без памяти — и получает шанс начать все сначала. Получился напряженный боевик с элементами драмы.

Устюгов здесь предстает в необычном амплуа — разбитый, сломленный и отчаянный. К своему персонажу будто сам актер относится с особым трепетом. Один сезон, 16 серий и рейтинг 7,4 на «Кинопоиске» — успеете посмотреть за выходные.

Ранее мы писали: Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны», «Киллер», «Метод Михайлова»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
