Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

1 сентября 2025 19:34
Решать, годятся ли на полноценную смену Шилову, не беремся.

Если вам кажется, что «Ментовские войны» — уникальны, то мы спешим развеять миф. За границей есть проекты, которые бьют в ту же точку: полиция, ОПГ, прослушки, грязные сделки, давление сверху и постоянная война за справедливость.

«Киноафиша» при помощи ИИ ChatGPT собрала шесть сериалов, которые максимально близки к нашему хиту по духу и сюжетам. Над проектами нейросеть думала больше минуты и, как ни странно, попала в точку.

«Щит» (США, 2002–2008)

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Группа копов в Лос-Анджелесе держит район в узде методами, которые начальству лучше не знать. Они постоянно сами нарушают законы, понимая, что юриспруденция несовершенна, а покой граждан важнее.

Работа с ОПГ, подставы, сливы информации, конфликты с внутренней безопасностью — то самое чувство, когда Шилов мог бы спокойно влиться в коллектив. Сезонные арки такие же длинные и нервные.

«По долгу службы» (Великобритания, 2012–2021)

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Если нравятся сюжеты про «оборотней в погонах», это — мастхэв. Подразделение AC-12 занимается именно тем, что ищет коррумпированных полицейских, связки с ОПГ и схемы прикрытия сверху.

Допросы, манёвры, подставы — напряжение растёт от серии к серии, а финалы сезонов выбивают почву из-под ног. А главный герой в отдел попадает после отказа прикрывать экс-коллег — те убили невиновного.

«Налет» (Франция, 2009–2016)

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Считаете, что французские детективы это про круассаны и комиссара Жибера? Тогда готовьтесь: здесь нет ничего красивого.

Команда оперов после гибели коллеги идёт по тёмной дорожке — вымогательства, двойные игры и перестрелки почти в каждой серии. Максимум динамики, минимум глянца.

«Очень близко к "Ментовским войнам"», — отмечает ИИ.

«Spiral. В круге закона» (Франция, 2005–2020)

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

А вот тут ИИ порекомендовал французское аниме, но не спешите воротить нос, хотя рисовка у проекта сомнительная. Начинается мультик с обнаружения изувеченной румынской студентки в мусоре.

Следователи, прокуроры, криминальные авторитеты и политики — все завязаны в одном узле. Сложные дела, грязные улицы, длинные диалоги в прокуренных кабинетах. Атмосфера «Спирали» по духу напоминает Питер из «Ментовских войн».

«Босх» (США, 2014–2021)

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Гарри Босх — упрямый коп, который всегда идёт против системы. Большие дела, высокие ставки, постоянная борьба с бюрократией и давлением сверху. В отличие от боевиков, здесь расследования тянут не одну серию, а целые сезоны. Тон близок к поздним сезонам «Ментовских войн».

«The Wire» / «Прослушка» (США, 2002–2008)

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Классика жанра, один из лучших сериалов HBO, обласканный критиками, полицейскими и самим Бараком Обамой.

В каждом сезоне меняется фокус: уличные банды, полиция, политика, СМИ, школы и порты — всё завязано в одну систему. «Прослушка» медленнее и глубже, чем «Ментовские войны», но общая тема схожа: полиция против ОПГ, прослушки, предательства и коррупция.

Если после всех сезонов «Ментовских войн» хочется продолжения банкета, то эти сериалы про оперов ИИ вам настоятельно рекомендует посмотреть. «На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно.

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Ментовские войны», «По долгу службы», «Налет», «Spiral. В круге закона», «Босх»
Игорь Мустафин
