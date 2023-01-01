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Ментовские войны
Сезоны
Ментовские войны, список сезонов
Mentovskie vojny
16+
Год выпуска
2005
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список сезонов сериала «Ментовские войны»
Сезон 1
12 эпизодов
14 февраля 2005 - 3 марта 2005
Сезон 2
12 эпизодов
6 февраля 2006 - 23 февраля 2006
Сезон 3
12 эпизодов
14 мая 2007 - 31 мая 2007
Сезон 4
8 эпизодов
20 октября 2008 - 30 октября 2008
Сезон 5
16 эпизодов
8 января 2011 - 10 апреля 2011
Сезон 6
16 эпизодов
5 февраля 2012 - 26 февраля 2012
Сезон 7
24 эпизода
9 сентября 2013 - 26 сентября 2013
Сезон 8
16 эпизодов
22 сентября 2014 - 29 сентября 2014
Сезон 9
16 эпизодов
5 октября 2015 - 15 октября 2015
Сезон 10
16 эпизодов
17 октября 2016 - 27 октября 2016
Сезон 11
16 эпизодов
27 ноября 2017 - 20 сентября 2018
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