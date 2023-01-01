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Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны

Ментовские войны, список сезонов

Mentovskie vojny 16+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Список сезонов сериала «Ментовские войны»
Ментовские войны - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 14 февраля 2005 - 3 марта 2005
 
Ментовские войны - Сезон 2 Сезон 2
12 эпизодов 6 февраля 2006 - 23 февраля 2006
 
Ментовские войны - Сезон 3 Сезон 3
12 эпизодов 14 мая 2007 - 31 мая 2007
 
Ментовские войны - Сезон 4 Сезон 4
8 эпизодов 20 октября 2008 - 30 октября 2008
 
Ментовские войны - Сезон 5 Сезон 5
16 эпизодов 8 января 2011 - 10 апреля 2011
 
Ментовские войны - Сезон 6 Сезон 6
16 эпизодов 5 февраля 2012 - 26 февраля 2012
 
Ментовские войны - Сезон 7 Сезон 7
24 эпизода 9 сентября 2013 - 26 сентября 2013
 
Ментовские войны - Сезон 8 Сезон 8
16 эпизодов 22 сентября 2014 - 29 сентября 2014
 
Ментовские войны - Сезон 9 Сезон 9
16 эпизодов 5 октября 2015 - 15 октября 2015
 
Ментовские войны - Сезон 10 Сезон 10
16 эпизодов 17 октября 2016 - 27 октября 2016
 
Ментовские войны - Сезон 11 Сезон 11
16 эпизодов 27 ноября 2017 - 20 сентября 2018
 
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