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Киноафиша Статьи «Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

2 августа 2025 10:52
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Стали легендами еще до «Глухаря».

Петербург, 2005-й. По НТВ запускается «Старший оборотень по особо важным делам» — первый сезон «Ментовских войн». Дальше — 11 сезонов, 164 серии, спин-оффы, слава и культовый статус.

Актёры, игравшие Шилова, Джексона и Арнаутова, стали символами «реального ментовского» кино. Спустя два десятилетия — одни ушли в театр, другие в музыку, а третьи — из жизни.

Устюгов: был Шиловым — стал народным

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Александр Устюгов сыграл Романа Шилова, человека без компромиссов. За 5 минут взяли на роль, а потом 11 сезонов тащил на себе весь сериал. Сейчас — рокер с группой «Ekibastuz», реставратор, фотохудожник, возлюбленный Аглаи Шиловской и автор альбома «Песни Высоцкого».

В 2022-м пережил прединфаркт, но вернулся на экраны.

Быковский-Ромашов: Джексон, богатырь русский

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Дмитрий Быковский, тот самый Джексон, прошёл путь от шансона в ресторане до любимца публики. Сыграл в 132 сериях, озвучил Илью Муромца и стал отцом четырёх детей.

Женат на подполковнике полиции, продолжает выступать как певец.

Цурило: цыганская кровь и милицейская мечта

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Всеволод Цурило — Павел Арнаутов, бывший антагонист, ставший союзником Шилова. Мечтал о милиции, но поступил в театральный, сыграл 112 эпизодов и закрепился в ролях оперативников.

После сериала — отец двоих, актёр с широкой палитрой и трагическими нотами в биографии.

Лисицын: суровый полковник ушёл из жизни

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Александр Лисицын, сыгравший отца Арнаутова, умер в 2025 году после болезни. 35 эпизодов, работал везде, от Петрозаводска до Питера, получил звание народного артиста Карелии. Похоронен на Сулажгорском кладбище.

Завьялов: любимец Вахтанговского — трагедия в небе

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Алексей Завьялов — интеллигент Скрябин, появлялся в 44 сериях. Ученик Туминаса, обладатель «вахтанговской» харизмы, погиб в 36 лет при прыжке с парашютом

. Его портрет включили в символический «Парус» памяти легенд сцены.

Игнатова: прокурор с орденом Дружбы

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Марина Игнатова, народная артистка, сыграла Кожурину — строгую, но чувственную прокуроршу. 64 серии, театр, ГИТИС, орден и десятки ролей. Живёт и работает в Петербурге, снимается в «Тайнах следствия» и «Фандорине», отмечает портал Ura.

Ибрагимов: из эпизодов в режиссуру

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Руслан Ибрагимов, сыгравший Шамангалиева, появлялся нечасто, но запомнился. Позже стал режиссёром, снял «Женщину в зеркале». Женат, воспитывает сына. Остался в профессии — пусть и за камерой.

Одна сцена породила десятки теорий: чем закончились «Ментовские войны» — объясняем финал самого правдивого сериала про оперов. Сотрудник правопорядка назвал самый реалистичный сериал про полицейских: и это точно не «Невский».

Фото: Кадры из сериалов «Ментовские войны», «Шеф. Возвращение», «Хороший человек», «Стряпуха», «В лесах и на горах», «Кунгур», кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева» (2022)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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