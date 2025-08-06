«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги

Если вы все еще ждете, что Роман Шилов ворвется в кадр под бравурную музыку и начнет в фирменной манере «крошить» бандитов — расслабьтесь. «Ментовские войны» действительно собираются продолжать, но без Александра Устюгова. Окончательно и бесповоротно. Он сам все сказал, без экивоков:

«Я этого не хочу, потому что оно будет плохим и никому не понравится. Но продюсерам все равно. Главное, что серия идет 45 минут и есть просмотры.

Зрители, которые ностальгируют по этому проекту и временам своей молодости, не увидят то, чего хотели», — заявлял артист в интервью «Столице».

Доходчивее и не скажешь. Для Устюгова эпоха «Ментовских войн» осталась в прошлом — как и для многих зрителей, которые включали даже последние, не самые сильные сезоны сериала, не ради расследования дел, а ради харизмы Шилова. Без него — это уже не то.

Да, разговоры о продолжении действительно ведутся еще с 2020 года. Вероятно, сериал переедет на онлайн-платформу. Очевидно, добавят новых героев. Понятно, что кто-то даже попытается занять место Шилова. Но будет ли от этого толк?

Сам Устюгов предлагал закрыть проект еще после третьего сезона — и играл дальше лишь потому, что каждый раз удавалось договориться на адекватные условия. Теперь же он занят в кино и его съемочный график расписан на месяцы, если не на годы вперед — актер явно не скучает по криминальным байкам из начала нулевых.

«Куда мне в таком случае запихивать “Ментовские войны”? И главное — зачем?» — говорит он, и ответ на этот вопрос очевиден — незачем.

По крайней мере, для него. И для зрителя, которые ценили «того самого» Шилова и понимают — спустя годы он уже точно не будет таким как прежде. А уж продолжение «Ментовских войн» без него — тем более.

