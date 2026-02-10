«Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова

Сериал были готовы продолжать даже без участия главной звезды.

Зрители до сих пор надеются на «распоследний» сезон «Ментовских войн», но для Александра Устюгова эта история завершилась в 2018 году. Как выяснилось абсолютно случайно, в идеальном мире актер поставил бы точку на десять лет раньше.

Еще на заре проекта, после четвертой части, Устюгов на форумах уверенно заявлял: «Продолжение не состоится». Он жестоко ошибался.

Актерский замысел кардинально расходился с восприятием аудитории. Устюгов настаивал, что его герой был задуман как персонаж глубоко неприятный, и лично ему он был омерзителен, но…

«Но добрый зритель воспринимает его как некого социально-героического персонажа».

Особенное разочарование у актера вызвала трансформация героя. Если в первых сезонах Шилов был живым и сложным, то к четвертой части, по мнению зрителей, он превратился в «бездушного робота». Устюгов с этой оценкой соглашался.

На вопрос, почему он не повлиял на сценаристов, последовал честный ответ:

«Сиквел на то и сиквел, что создателям уже в принципе по барабану, что из этого получится».

Несмотря на внутреннее отторжение, Устюгов продолжил играть Шилова на протяжении семи сезонов – и это лишь подтверждает профессионализм большого артиста.

Даже разочаровавшись в сериале и своем персонаже, актер довел начатую работу до логического, хоть и отсроченного, по его мнению, конца.