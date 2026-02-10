Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова

«Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова

10 февраля 2026 10:23
«Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова

Сериал были готовы продолжать даже без участия главной звезды.

Зрители до сих пор надеются на «распоследний» сезон «Ментовских войн», но для Александра Устюгова эта история завершилась в 2018 году. Как выяснилось абсолютно случайно, в идеальном мире актер поставил бы точку на десять лет раньше.

Еще на заре проекта, после четвертой части, Устюгов на форумах уверенно заявлял: «Продолжение не состоится». Он жестоко ошибался.

Актерский замысел кардинально расходился с восприятием аудитории. Устюгов настаивал, что его герой был задуман как персонаж глубоко неприятный, и лично ему он был омерзителен, но…

«Но добрый зритель воспринимает его как некого социально-героического персонажа».

Особенное разочарование у актера вызвала трансформация героя. Если в первых сезонах Шилов был живым и сложным, то к четвертой части, по мнению зрителей, он превратился в «бездушного робота». Устюгов с этой оценкой соглашался.

«Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова

На вопрос, почему он не повлиял на сценаристов, последовал честный ответ:

«Сиквел на то и сиквел, что создателям уже в принципе по барабану, что из этого получится».

Несмотря на внутреннее отторжение, Устюгов продолжил играть Шилова на протяжении семи сезонов – и это лишь подтверждает профессионализм большого артиста.

Даже разочаровавшись в сериале и своем персонаже, актер довел начатую работу до логического, хоть и отсроченного, по его мнению, конца.

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 «Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 Читать дальше 19 февраля 2026
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают «Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают Читать дальше 19 февраля 2026
Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн» Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн» Читать дальше 19 февраля 2026
«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК «Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК Читать дальше 19 февраля 2026
Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Читать дальше 19 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше