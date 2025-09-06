Меню
Киноафиша Статьи «Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»

6 сентября 2025 15:42
Актеру чудом удалось избежать драки, хотя ситуация была накалена до предела.

Александр Устюгов привык к тому, что зрители путают его с Романом Шиловым — оперативником без страха и упрёка, которого он сыграл на протяжении 11 сезонов «Ментовских войн». Но однажды актер пожалел, что прославился, ведь на него с кулаками летел озлобленный мужчина.

Стычка с экс-правоохранителем

После одного из спектаклей Устюгов столкнулся с мужчиной, который принял его за настоящего мента и решил разобраться по-своему:

«Со служебного входа ко мне, размахивая кулаками, бежит мужик: “Шилов, ты мне всю жизнь поломал!” Он оказался бывшим сотрудником милиции, уволенным в ходе служебного расследования.

Еле объяснил ему, что я лишь актер и играю по сценарию. Иначе закончилось бы всё дракой».

Убедительная игра

Этот случай — яркая иллюстрация того, насколько убедительным был образ Шилова. Сам Устюгов не раз признавался, что буквально жил этой ролью и постоянно спорил с режиссёрами, чтобы сделать персонажа максимально реалистичным:

«По сценарию моему герою приходится много пить — в основном из уважения. И потом он садится за руль! Я ругался с режиссерами: “Милиционер не может так поступить!” Не всегда, но мне шли на уступки. Иногда мне приходилось менять целые сцены».

Актёр тщательно прорабатывал каждую деталь: от манеры держать пистолет до привычек персонажа. Он не позволял превращать Романа Шилова в условного «героя боевика» и настаивал на достоверности даже в мелочах. Именно поэтому зрители верили ему безоговорочно.

Но эта убедительность имела и обратную сторону: слишком эмоциональные поклонники нередко воспринимали экранного героя как реального человека. Нередко к нему подходили с жалобами, а актеру приходилось объяснять, что передать дело в отдел он не сможет.

«Ментовские войны» в итоге стали культовыми, а сам Устюгов — лицом нового телевизионного образа «человека с принципами». Но за успех пришлось платить: порой экранная правда оказывалась опаснее самой роли.

Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
